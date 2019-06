Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 07.06.2019. Täter brechen in drei Kindergärten in Salzgitter ein.

Salzgitter (ots)

Salzgitter, Adalbert-Stifter-Straße, 05.06.2019, 19:00 Uhr-06.06.2019, 06:30 Uhr.

Salzgitter, Thiede, Pappeldamm, 05.06.2019, 20:20 Uhr-06.06.2019, 05.00 Uhr.

Salzgitter, Thiede, Lavendelweg, 05.06.2019, 18:30 Uhr-06.06.2019, 07:10 Uhr.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es zu drei Einbrüchen in Kindertagesstätten bzw. Kindergärten. Die Täter verschafften sich einen gewaltsamen Zugang zu den Räumlichkeiten und durchsuchten zahlreiche Behältnisse. Die Polizei ermittelt derzeit, welche Gegenstände entwendet wurden und wie hoch der Schaden ist. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

