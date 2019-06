Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 07.06.2019. Unbekannte Trickdiebe entwendeten aus einer Wohnung Wertgegenstände.

Salzgitter (ots)

Salzgitter, Suthwiesenstraße, 06.06.2019, 14.00 Uhr.

Die Polizei warnt vor Trickdieben, die sich immer wieder unter einem bestimmten Vorwand Zugang zu einer Wohnung verschaffen. In diesem Fall gelangten offensichtlich zwei Täterinnen unter dem Vorwand, eine Notiz für einen Nachbarn zu hinterlassen, in die Wohnung einer 88-jährigen Frau und entwendeten daraus Wertgegenstände in Höhe von ca. 3.500 Euro.

Eine Täterin war ca. 40 Jahre alt, 180 cm groß, korpulent, hatte lange dunkle Haare, gelbe Leggins und trug ein weißes T-Shirt mit einer glitzernen Aufschrift. Die zweite Täterin war zwischen 25-30 Jahren alt, 160 cm groß, schlank, hatte kurze blonde Haare, trug eine blaue Jeans und ein T-Shirt. Sie wirkte gepflegt.

Warnhinweis der Pressestelle der Polizei: Die Polizei bittet insbesondere ältere Menschen und gibt gleichzeitig den Warnhinweis ab, dass Sie nicht in jedem Fall Menschen an der Tür vertrauen sollten. Bitte lassen Sie keine fremden Menschen in Ihre Wohnung oder Haus. Lassen Sie sich immer die Ausweise zeigen und erkundigen Sie sich bei den Arbeitgebern, ob die Personen an Ihrer Tür einen Auftrag haben, in Ihre Wohnung zu gelangen. Seien Sie niemals zu gutmütig und vertrauensvoll. Im Zweifel hilft Ihnen Ihre örtliche Polizei.

