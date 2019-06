Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 8. Juni 2019

Wolfenbüttel (ots)

Verkehrsunfall K3 Dettum, 08.06.2019, 02:45 Uhr

Gegen 02:45 Uhr wird auf der K3, Dettum Rtg. Mönchevahlberg ein verunfallter PKW VW Polo aufgefunden. Der PKW war in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich mehrfach überschlagen. Fahrzeugführer wird vor Ort nicht angetroffen. Halteranschrift in Dettum wird überprüft. Halterin gibt Hinweis auf alkoholisierten Nutzer (ohne Halterduldung) des PKW im selben Haus. Dieser versucht sich dann durch Flucht aus dem Dachfenster (2. OG) den folgenden polizeilichen Maßnahmen zu entziehen. Bei dem Sprung aus dem Fenster erleidet der 22-jährige innere Verletzungen, wodurch seine Flucht beendet wird. Der 22-jährige wird schwer verletzt in das Klinikum Holwedestr. Braunschweig eingeliefert (stationäre Aufnahme).

Trunkenheit im Verkehr, Wolfenbüttel, Ludwig-Richter-Str., 07.06.2019, 23:40 Uhr

Ein 41-jähriger Fahrradfahrer wurde erheblich alkoholisiert in der Ludwig-Richter-Straße angetroffen. Ein Atemalkoholtest ergab 2,38 Promille. Bei der anschließenden Blutprobe leistete der Betrunkene dann noch Widerstand. Der 41- jährige erntete somit Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Rückfragen bitte an:



Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Dienstschichtleiter

Telefon: 0 53 31 / 93 31 15

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell