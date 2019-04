Polizei Münster

POL-MS: Was muss ich nach einem Wildunfall tun? - Einladung zum Fernfahrerstammtisch am 3. April

Münster (ots)

Ein Thema beim Fernfahrerstammtisch am Mittwoch (3.4.) ab 17 Uhr in der Raststätte Münsterland-Ost wird das richtige Verhalten nach einem Wildunfall sein. Gerade im einsetzenden Frühling kreuzen Tiere morgens und abends bei der Dämmerung die Straßen, laufen vor Autos und werden von ihnen erfasst. Wie reagiere ich richtig? Wen muss ich informieren? Diese und alle weiteren Fragen beantworten die Experten der Polizei.

Darüber hinaus erörtern die Verkehrssicherheitsberater das Phänomen "Planenschlitzer" und die Vorschriften bei der Bildung einer Rettungsgasse, mit den Besonderheiten in Baustellen, in welchen in der Regel wenig Platz ist.

