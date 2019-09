Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190923 - 1004 Frankfurt-Bergen-Enkheim: Diebesbande festgenommen

Frankfurt (ots)

(hol) Bereits am Freitag (20.09.19) gelang die Festnahme einer Diebesbande im Stadtteil Bergen-Enkheim. Die Gruppierung hatte zuvor aus mindestens zwei Autos die festeingebauten Navigationssysteme gestohlen.

Gegen 12:30 Uhr wurde dem 18. Polizeirevier durch einen aufmerksamen Zeugen ein verdächtiges Auto gemeldet, dass mit mehreren Männern besetzt auf dem Parkplatz des Friedhofs stand. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle fanden die Beamten mehrere Navigationsgeräte. Dabei handelte es sich um Festeinbaugeräte, die offensichtlich vorher aus Autos ausgebaut und gestohlen worden waren. Die Polizei nahm daraufhin die drei 19, 20 und 22 Jahre alten Männer fest. Kurz darauf beobachtete eine Zivilstreife, wie ein vierter Mann auf den Parkplatz zurückkehrte, der augenscheinlich nach seinen Komplizen suchte. Der 17-Jährige wurde ebenfalls festgenommen. Bei der anschließenden Absuche des Nahbereichs fanden die Beamten weiteres Diebesgut. Es war witterungsgeschützt verpackt und bestand aus weiteren Navigationsgeräten, Komplettlenkrädern samt Airbags und hochwertigen Accessoires. Der Gesamtwert beläuft sich auf ca. 25.000 EUR. Die Ermittlungen zu den entsprechenden Tatorten dauern an.

Alle Tatverdächtigen sind ohne festen Wohnsitz und wurden einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle gegen alle vier.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell