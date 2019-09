Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190923 - 1002 Frankfurt-Preungesheim: Nachtrag zu unserer Meldung 190922 - 997 Frankfurt-Preungesheim: Streit endet tödlich

Frankfurt (ots)

(hol) Wie gestern berichtet, wurde am Samstagmorgen (21.09.19) im Festeburgring ein 57-Jähriger erstochen. Nun sind weitere Einzelheiten der Tat bekannt.

Der Tatverdächtige und das spätere Opfer hielten sich vor der Tat zeitgleich in einer Gaststätte auf und verließen sie gemeinsam. Vor dem Lokal kam es dann zu dem tödlichen Geschehen. Ersten Ermittlungen nach kam es vorher nicht zu einem Streit. Die Ermittlungen zu den Hintergründen, insbesondere dem Motiv, dauern weiter an.

Der 30-jährige Tatverdächtige wurde gestern einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen Mordes.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell