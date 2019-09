Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190919 - 1000 Frankfurt-Preungesheim: Raubüberfall auf Bäckerfiliale

Frankfurt (ots)

(hol) Heute Morgen wurde eine Bäckerei in der Homburger Landstraße überfallen. Die Täter erbeuteten Bargeld in unbekannter Höhe und entkamen unerkannt.

Gegen 03:00 Uhr schloss der Inhaber der Bäckerei seinen Laden auf, um mit der Arbeit zu beginnen. Genau in diesem Moment stießen ihn zwei maskierte Männer von hinten in den Laden. Sie bedrohten ihn und forderten die Herausgabe von Bargeld. Der Inhaber händigte den beiden Räubern dann Bargeld in bislang unbekannter Höhe aus. Anschließend flüchteten die beiden Maskierten unerkannt.

Täterbeschreibung:

Beide Männer ca. 180 cm groß und dunkel gekleidet. Einer der beiden war kräftig und hatte einen Vollbart.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 069 / 755-51299 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

