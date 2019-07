Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Erlenbach bei Kandel - Radfahrerin bei Vorfahrtsmissachtung umgefahren

Erlenbach bei Kandel (ots)

Ein 51-jähriger Autofahrer befuhr am Dienstag, dem 16.07.2019, um 17.35 Uhr, die A 65 in Fahrtrichtung Karlsruhe, um von der Ausfahrt Kandel-Nord nach links in Richtung Kandel abzubiegen. An der Einmündung in die Landstraße 554 missachtete er beim Linksabbiegen die Vorfahrt einer von links heranfahrenden, 56-jährigen Radfahrerin und stieß mit ihr zusammen. Die Frau stürzte und verletzte sich so schwer, dass sie in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Die Verletzungen sind nicht lebensbedrohlich.

