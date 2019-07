Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Berg/Pfalz - Radfahrer stürzt nach Spiegelberührung

Berg/Pfalz (ots)

Am Dienstag, dem 16.07.2019, um 12.25 Uhr, befuhr ein 62-jähriger Radfahrer die Landstraße in Höhe der Ortschaft Berg in Fahrtrichtung Hagenbach, als er von einem von einem überholenden Auto am Lenker gestreift wurde und anschließend stürzte. Der 75-jährige Autofahrer bemerkte den Anstoß nicht, hielt allerdings an, weil er einen Knall gehört hatte. Der Radfahrer erlitt leichte Schürfwunden und konnte seine Fahrt fortsetzen. Der Lenker des Fahrrads und der rechte Außenspiegel des Autos wurden minimal beschädigt.

Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Polizeiinspektion Wörth

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2

76744 Wörth am Rhein

Telefon 07271 9221-43

Telefax 07271 9221-63

piwoerth.sbe@polizei.rlp.de



www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell