POL-PDLD: Hatzenbühl - Werkstattbrand in einer Scheune

Die Integrierte Leitstelle Landau meldete der Polizeiinspektion Wörth am Dienstag, dem 16.07.2019, um 07.40 Uhr, einen Scheunenbrand in der Lindenstraße. Die Freiwilligen Feuerwehren der Verbandsgemeinde Jockgrim hatten das Feuer beim Eintreffen der Polizei bereits gelöscht. Im rückwärtigen Bereich eines Wohnanwesens war eine Werkstatt in einer Scheune in Brand geraten. Die Ursache des Feuers war vermutlich ein technischer Defekt. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 3000 Euro geschätzt

