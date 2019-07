Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstahl einer Rüttelplatte

Lustadt (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde im Bereich der Lohngasse in Lustadt eine gelbe Rüttelplatte der Marke BOMAG entwendet. Die Rüttelplatte hat ein Gewicht von ca. 220 kg. Wir bitten Zeugen die etwas beobachtet haben sich bei der Polizei in Germersheim zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell