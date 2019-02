Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

FW-KLE: Baum stürzt vor fahrendes Auto

Bedburg-Hau (ots)

Das war verdammt knapp. Eine große Birke ist am Samstag (09.02.2019) gegen 12 Uhr in Hau in Höhe einer ehemaligen Gaststätte auf die Felix-Roeloffs-Straße gestürzt. Der Stamm landete direkt vor einem Opel Corsa. Gerade noch rechtzeitig konnte der Fahrer bremsen. Er kam mit dem Schrecken davon.

Um 12:04 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau alarmiert. Wenige Augenblicke später wurde mit einer Motorsäge der Baum zerlegt und in Einzelteilen von der Fahrbahn geschafft. Polizeibeamte haben den Vorfall, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde, aufgenommen.

Im Einsatz waren 10 Einsatzkräfte unter Leitung von Gemeindebrandinspektor Stefan Veldmeijer. Während des Einsatzes war die Felix-Roeloffs-Straße kurzzeitig gesperrt.

