POL-KA: (CW) Bad Herrenalb - Einbruch in Optikergeschäft

Calw (ots)

Unbekannte sind am Wochenende in ein Optikergeschäft in Bad Herrenalb eingebrochen und haben dabei Brillengestelle im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.

Nach den bisherigen Erkenntnissen warfen die Täter zwischen Samstag, 14:00 Uhr und Montag, 06:00 Uhr mit einem größeren Stein zunächst die Scheibe des in der Kurpromenade gelegenen Geschäfts ein. Durch die hierbei entstandene Öffnung gelangten die Diebe schließlich in den Verkaufsraum und entwendeten aus den dortigen Vitrinen und Brillenständern eine Vielzahl an Brillengestellen.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Calw unter 07051/1610 in Verbindung zu setzen.

