Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190922 - 997 Frankfurt - Preungesheim: Streit endet tödlich

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Morgen endete ein Streit im Festeburgring für einen Beteiligten mit tödlichen Stichverletzungen. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest.

Gegen 07:40 Uhr gerieten ein 57-jähriger Frankfurter und ein 30-jähriger Frankfurter aus bislang unbekannten Gründen in Streit. In dessen Verlauf fügte der 30-jährige seinem Kontrahenten Stichverletzungen zu, denen der 57-jährige kurz darauf erlag. Der Tatverdächtige ergriff anschließend die Flucht, wurde jedoch noch im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen festgenommen. Er wird im Laufe des heutigen Tages einem Haftrichter vorgeführt.

