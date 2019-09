Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190920 - 995 Frankfurt-Gallus: Diebstahl aus Rohbau

Frankfurt (ots)

(fue) Bislang unbekannte Täter drangen in der Zeit zwischen Mittwoch, den 18. September 2019, 18.30 Uhr und Donnerstag, den 19. September 2019, 07.15 Uhr, in einen Rohbau in der Lahnstraße ein. Dort hebelten sie eine Kellertür auf und entwendeten zwei Hilti-Schlagbohrer, vier Hilti-Akkuschrauber und einen Hirth Schlagbohrer. Dazu noch einen Steckschlüsselsatz und einen Rucksack. Der Wert des Stehlgutes dürfte sich zusammen auf etwa 10.000 EUR beziffern.

Die Frankfurter Polizei bittet Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 069-75553111 in Verbindung zu setzen.

