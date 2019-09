Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190919 - 991 Frankfurt-Seckbach: Festnahme nach Diebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Am Mittwoch, den 18. September 2019, gegen 18.30 Uhr, gelangte ein zunächst unbekannter Mann in das Mitarbeiterbüro eines Marktes in der Borsigallee.

Dort nahm er eine Gürteltasche, ein Portemonnaie, eine Powerbank und eine große Tüte Gummibärchen an sich und wollte damit flüchten. Als er von einer Mitarbeiterin beim Verlassen des Büros bemerkt wurde, ließ er sich die Gürteltasche sowie die Gummibärchen wieder abnehmen und flüchtete aus dem Geschäft. Auf der Flucht warf er dann auch noch die Powerbank und das Portemonnaie weg. Dabei wurde er von mehreren Passanten beobachtet. Während seiner Flucht entledigte er sich noch mehrerer Kleidungsstücke und stieg so, barfüßig und bekleidet nur noch mit Unterhemd und Hose, in eine U-Bahn.

An der Station Schäfflestraße stieg er aus und wurde festgenommen. Er wehrte sich massiv gegen seine Festnahme und beleidigte die Beamten fortwährend. Außerdem äußerte er Suizidabsichten. Der 56-jährige Frankfurter wurde schließlich in eine psychiatrische Klinik verbracht.

