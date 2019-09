Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190918 - 989 Frankfurt: Demonstrationen in der Frankfurter Innenstadt - Verkehrshinweise der Frankfurter Polizei

(em) Für den kommenden Freitag, den 20. September 2019, wurden mehrere Demonstrationen angemeldet. Aus diesem Grund kann es an dem Tag insbesondere im Innenstadtbereich zeitweise zu Einschränkungen im Straßenverkehr sowie vereinzelt auch im öffentlichen Personennahverkehr kommen.

Am Freitag werden mehrere tausend Versammlungsteilnehmer/innen in der Frankfurter Innenstadt erwartet. Die Frankfurter Polizei wird diese Versammlungen bzw. Aufzüge begleiten, um das Versammlungsrecht zu gewährleisten sowie die Einschränkungen im Straßenverkehr möglichst gering zu halten.

Die Versammlung "Fridays for Future" wird um 12.00 Uhr am Opernplatz eine Auftaktkundgebung halten. Anschließend beginnt gegen 13.00 Uhr der Aufzug, welcher über die Taunusanlage, Gallusanlage, den Willy-Brandt-Platz, die Weißfrauenstraße, Berliner Straße, Kurt-Schumacher-Straße, Konrad-Adenauer-Straße, Vilbeler Straße, Schäfergasse, Stephanstraße, Stiftstraße, Taubenstraße, Hochstraße zurück zum Opernplatz führen wird. Dort ist ab 16.00 Uhr eine einstündige Abschlusskundgebung geplant.

Es wird zudem bereits ab 07.00 Uhr zu Aktionen aufgerufen. Hierzu liegt bislang keine Versammlungsanmeldung vor.

Im Vorfeld werden zudem folgende Versammlungen mit Aufzug stattfinden und sich danach der Versammlung "Fridays for Future" anschließen:

- In dem Zeitraum von 10.00 Uhr bis 12.30 Uhr wird ein weiterer Aufzug von der Galluswarte über die Mainzer Landstraße, dem Platz der Republik, der Friedrich-Ebert-Anlage, der Senckenberganlage, Bockenheimer Landstraße zum Opernplatz verlaufen. Erwartet werden in etwa 200 Teilnehmer/innen.

- Von 11.00 Uhr bis 11.30 Uhr wird der Aufzug der "Initiative Zukunft Bockenheim e. V." vom Hülya-Platz über die Leipziger Straße zur Bockenheimer Warte verlaufen. Erwartet werden etwa 300 Teilnehmer/innen.

- Von 11.30 Uhr bis 12.00 Uhr wird der Aufzug der Organisation "Umwelt lernen in Frankfurt e. V." mit etwa 300 Teilnehmerinnen/Teilnehmern von dem Untermainkai über die Neue Mainzer Straße zum Opernplatz führen.

Darüber hinaus finden weitere Versammlungen bzw. Aufzüge im Innenstadtbereich statt. Aus diesem Grund rät die Frankfurter Polizei am Freitag, soweit möglich, den Innenstadtbereich zu umfahren und die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Nähere Informationen hierzu finden Sie auf der Internetseite von Mainziel sowie der Verkehrsbetriebe.

Am Freitag erhalten Sie zudem über den bekannten Twitter-Account der Frankfurter Polizei "@Polizei_Ffm" aktuelle Informationen zu dem Geschehen.

