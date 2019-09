Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190918 - 987 Frankfurt-Eschersheim: Sachbeschädigung durch Graffiti

Frankfurt (ots)

(fue) Eine Funkstreifenbesatzung des 12. Polizeirevieres befand sich am Mittwoch, den 18. September 2019, gegen 00.25 Uhr, auf einer Fahrt durch die Eschersheimer Landstraße. Dabei konnten sie an der Ecke zur Höllbergstraße zwei junge Männer feststellen, die den dortigen Stromverteilerkasten besprühten. Bei Erkennen des Funkstreifenwagens flüchteten die Tatverdächtigen, konnten jedoch noch im Nahbereich festgenommen werden. Bei ihnen handelt es sich um zwei Frankfurter im Alter von 24 und 25 Jahren. Die Spraydosen konnten sichergestellt werden. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Männer wieder entlassen.

