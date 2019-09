Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190917-985 Frankfurt: Einladung des Präventionsrats der Stadt Frankfurt, der Frankfurter Polizei und der Mainova AG anlässlich der Kampagne: Gemeinsam für mehr Sicherheit-Trickdiebstahl an der Haustür

Frankfurt (ots)

(hol) Hr. Stadtrat Markus Frank, Hr. Polizeipräsident Gerhard Bereswill und der Vorstandsvorsitzende der Mainova AG Hr. Dr. Constantin H. Alsheimer, werden am

Donnerstag, dem 19. September 2019, um 10:00 Uhr, in der Konzernzentrale der Mainova AG, Solmsstr. 38, 60486 Frankfurt,

im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz die Kampagne "Gemeinsam für mehr Sicherheit - Trickdiebstahl an der Haustür" vorstellen.

Das Ziel der Kampagne ist die Sensibilisierung von Seniorinnen und Senioren, da vor Allem ältere Menschen Opfer von Trickdieben in den eigenen vier Wänden werden. Mit zahlreichen Informationsmaterialien sollen unsere älteren Mitbürger-/innen über dieses Deliktsphänomen aufgeklärt werden.

Dabei handelt es sich neben im Stadtgebiet aushängenden Plakaten auch um Türhänger, die als Erinnerungsstütze an der eigenen Tür platziert werden können. Sie enthalten die Kontaktdaten von Organisationen, an die sich Betroffene im Ernstfall wenden können. Darüber hinaus wurde ein zwölfseitiger Flyer erstellt. In diesem werden anhand von zwei realen Fallbeispielen die perfiden Tricks der Diebe beschrieben und Tipps gegeben, wie man sich vor eben solchen schützen kann.

Zu dieser Veranstaltung sind alle Medienvertreter herzlich eingeladen. Wir würden uns über eine kurze Mitteilung zu Ihrer Teilnahme freuen.

Diese kann gerne per Mail an das Postfach der Pressestelle Pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de erfolgen.

