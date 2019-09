Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190917 - 982 Frankfurt/Köln: Vermisster wieder Zuhause - Bezug zu Meldung Nr. 981 vom 16.09.2019

Frankfurt (ots)

(em) Wie den Medien bereits bekannt ist, wurde seit Freitag, den 13. September 2019 der 78-jährige Herr I. vermisst. Gestern Nacht kam er glücklicherweise wohlbehalten wieder in Frankfurt am Main an.

Der 78-Jährige befand sich mit seinem Auto auf der Rückreise von Kroatien nach Frankfurt am Main und war seit Freitagmorgen telefonisch nicht mehr erreichbar. Gestern Nacht kam er nun glücklicherweise wohlbehalten wieder zu Hause in Frankfurt am Main an.

