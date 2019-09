Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190916 - 979 Frankfurt-Innenstadt: Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(fue) Am Sonntag, den 15. September 2019, gegen 01.55 Uhr, ereignete sich in der Alten Gasse ein Vorkommnis, dessen Verlauf bislang noch ungeklärt ist. Zu der angegebenen Uhrzeit fand man dort einen schwerverletzten 39-jährigen Mann auf der Straße liegend vor. Neben ihm lag ein E-Roller. An der Unfallstelle wurde noch ein schwarzer Pkw gesehen, der sich jedoch entfernte, nachdem Ersthelfer hinzukamen.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die die Situation beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Geschehensablauf geben können. Diese werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75510100 in Verbindung zu setzen.

