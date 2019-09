Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizei bittet um Hinweise zu versuchtem Kabeldiebstahl

Erkelenz (ots)

Gegen 00.10 Uhr beobachtete am Freitag, 13. September, ein Zeuge, wie sich ein unbekannter Mann am Konrad-Adenauer-Platz im Bereich des Bahnhofs an einem Kabel zu schaffen machte. Offensichtlich in der Absicht dieses zu stehlen, rollte der Mann das Kabel auf und versuchte es zu zerschneiden. Als der Zeuge ihn ansprach, stieg der Unbekannte in einen Zug, der anschließend in Richtung Mönchengladbach fuhr. Laut Beschreibung war der Mann zwischen 20 und 30 Jahre alt, zirka 180 Zentimeter groß und hatte eine kräftige Statur. Außerdem hatte er eine Glatze, auffällig fehlende Zähne im Oberkiefer. Die Kleidung des Mannes, der mit einem schwarzen Rucksack mit Rollen unterwegs war, bestand aus einem grauen Pullover, einer schwarzen Hose und beigen Arbeitsschuhen. Wer den Mann ebenfalls beobachtet hat oder Hinweise zu seiner Identität geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02452 920 0 beim Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell