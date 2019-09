Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bedroht und beraubt

Polizei sucht Zeugen

Geilenkirchen (ots)

Am Mittwoch, 11. September, stand gegen 16 Uhr ein 14-jähriger Jugendlicher aus Geilenkirchen an einer Imbissbude am Wurmauenpark, als mehrere junge Personen auf ihn zukamen. Von einem der Jugendlichen wurde er in ein Gebüsch geschubst, geschlagen und zur Herausgabe seiner Wertgegenstände aufgefordert. Nachdem er dies verweigerte, durchsuchte der Angreifer seine Jacke, beschädigte diese und nahm einen Schlüsselbund, ein Feuerzeug sowie einen Kopfhörer an sich. Anschließend warf er das Schlüsselbund und den Kopfhörer auf den Boden, trat darauf und steckte das Feuerzeug ein. Als sich ein Polizeifahrzeug dem Wurmauenpark näherte, konnte der 14-Jährige flüchten. Anschließend erstattet er Anzeige auf der Polizeiwache. Die Ermittlungen dauern noch an.

Etwa um die gleiche Zeit ging am 11. September ein 15-jähriger Jugendlicher entlang des Wurmweges, zwischen dem Gut Eichenthal und der Geilenkirchener Innenstadt. Dabei wurde er von zwei Jugendlichen zunächst angesprochen und dann mit einem Messer bedroht. Sie forderten ihn auf, sein Mobiltelefon herauszugeben. Als der junge Geilenkirchener jedoch den Anweisungen nicht folgte, schlug ihn einer der Täter gegen den Kopf und in den Bauch. Schließlich gelangten die beiden Unbekannten in den Besitz des Telefons und liefen in Richtung Innenstadt davon. Der 15-Jährige blieb unverletzt und meldete den Vorfall bei der Polizei. Nach seinen Angaben waren die Täter etwa 16 bis 17 Jahre alt und ungefähr 180 cm groß. Einer trug eine schwarze Jogginghose, weiße Schuhe und hatte braune Haare. Sein Komplize war Brillenträger und mit einer orangen Jacke bekleidet.

Zur Aufklärung der beiden Taten sucht die Polizei noch Zeugen. Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen, Telefon 02452 920 0.

