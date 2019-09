Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrskontrollen der Polizei

Erkelenz-Gerderath (ots)

Am Mittwoch, 11. September, führten Beamte des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Heinsberg, zwischen 10 Uhr und 18 Uhr, gezielte Verkehrskontrollen an der Einmündung Lauerstraße/Florianstraße in Erkelenz-Gerderath durch. Die Polizisten kontrollierten insgesamt 91 Personen und 84 Fahrzeuge. Ein Fahrzeugführer stand zum Zeitpunkt der Fahrt unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem fertigten die Beamten eine Anzeige gegen ihn und untersagten ihm die Weiterfahrt. Aber auch andere Verkehrsverstöße wurden geahndet. So hatten sechs Verkehrsteilnehmer den Sicherheitsgurt nicht angelegt und sieben Personen sicherten die mitgeführte Ladung nicht ordnungsgemäß.

Zwei Fahrzeugführer beachteten nicht das Stoppzeichen, weshalb ihnen ein Verwarngeld angeboten wurde. Weitere sechs Verkehrsteilnehmer nutzten während der Fahrt verbotswidrig ihr Mobiltelefon. Sie erhielten deshalb eine Anzeige. Ohne Arbeitsnachweise waren drei Berufskraftfahrer unterwegs, womit ein Verstoß gegen das Fahrpersonalgesetz vorliegt. Auch gegen diese Personen fertigten die Beamten Anzeigen. Zeitgleich durchgeführte Geschwindigkeitskontrollen in einer nahegelegenen 70 km/h Zone führten dazu, dass 174 Fahrern aufgrund der nicht angepassten Geschwindigkeit ein Verwarngeld angeboten wurde.

