Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach Vorfall auf Spielplatz gesucht

Wassenberg-Birgelen (ots)

Eine 28-jährige Frau aus Wassenberg war mit ihrem 4-jährigen Sohn am Freitag (6. September), gegen 14.45 Uhr, auf einem Spielplatz an der Straße Leichweg. Zur gleichen Zeit hielt sich eine bislang unbekannte männlich Person an einem Klettergerüst auf und schien dort etwas zu reparieren. Der Mann näherte sich der Frau und ihrem Kind, fasste den Jungen an den Rücken und forderte ihn auf mit ihm zu kommen. Die 28-Jährige, die direkt neben ihrem Sohn stand, ging dazwischen. Daraufhin verließ der Unbekannte den Spielplatz über den Leichweg. Die Wassenbergerin verständigte die Polizei über den Vorfall. Die Beamten nahmen den Sachverhalt auf und suchen aufgrund seines verdächtigen Verhaltens nun nach dem Mann. Dieser war etwa 45 bis 50 Jahre alt, hatte blonde, kurze Haare und sprach mit osteuropäischem Akzent. Bekleidet war er mit blauer Latzhose und schwarzen Gummischuhen. Wer kann Angaben zur Identität des Mannes machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 1 der Polizei in Heinsberg unter Telefon 02452 920 0 entgegen.

