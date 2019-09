Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw gestohlen

Erkelenz-Granterath (ots)

Von einem Gartengrundstück an der Straße Genehen entwendeten unbekannte Täter zwischen 18.30 Uhr am Montag (9. September) und 18 Uhr am Mittwoch (11. September) einen Pkw VW Lupo. Das Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt nicht angemeldet.

