Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am 12.08.2019 zwischen 07:30 Uhr und 16:30 Uhr wurde ein schwarzer 1er BMW, der in der Gottlieb-Daimler-Straße auf dem Parkplatz gegenüber der Kraftfahrzeug-Überwachungsorganisation freiberuflicher Kfz-Sachverständiger e.V. (KÜS) bei der Einfahrt zum Schellrestaurant McDonald's in Queraufstellung geparkt war, von einem bislang unbekannten Fahrzeug im hinteren rechten Bereich erheblich beschädigt. Der Sachschaden beträgt ca. 2.000 EUR. Der Unfallverursacher (vermutlich ein helles bzw. weißes Fahrzeug) entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat.

