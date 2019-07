Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Marl: Unbekannte brachen, zwischen Sonntag 23 Uhr und Montag 12.20 Uhr, in eine Wohnung auf der Brassertstraße ein. Ob etwas gestohlen wurde, steht derzeit nicht fest.

Gladbeck: Zwischen Montag 21 Uhr und Dienstag 6.30 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Vereinsheim an der Dorstener Straße ein und erbeuteten Bargeld. Der oder die Täter entkamen unerkannt.

In eine leer stehende Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Landstraße brachen unbekannte Täter am Montag, gegen 23 Uhr ein. Ein Nachbar hatte zur Tatzeit zwei oder drei ihm unbekannte Personen im Hausflur gesehen und am nächsten Morgen erst festgestellt, dass die Täter die Wohnungstür aufgehebelt hatten und dann in die Wohnung eingedrungen waren. Sie flüchteten dann ohne Beute. Der Nachbar kann die Täter nicht näher beschreiben.

Dorsten: In der Nacht zu Dienstag hebelten unbekannte Täter eine Tür auf und drangen dann in das Hallenbad auf dem Schluerweg ein. Hier hebelten sie mehrere Spinde und den Zugang zum Kassenhäuschen auf. Die Täter nahmen zumindest Bargeld und eine Videokamera mit.

Hinweise nehmen die zuständige Kriminalkommissariat unter 0800-2361 111 entgegen.

