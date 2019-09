Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Mit 149 km/h bei erlaubten 70 km/h geblitzt

Kirchhundem (ots)

Am Sonntag (25.08.2019) hat die Polizei Geschwindigkeitskontrollen auf der B 517 in Quermke durchgeführt und entsprechende Verstöße festgestellt. Dabei hielten die Beamten auch einen 32-jährigen Motorradfahrer aus Lennestadt an: Das Lasergerät stellte eine Geschwindigkeit von 149 km/h fest - das waren 79 km/h zu schnell. Daneben überholte er auch an dieser Stelle, obwohl dies dort verboten ist. Insgesamt haben die Polizisten in 45 Minuten acht Fahrzeuge mit Geschwindigkeitsverstößen festgestellt.

