Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 25-Jährige fährt Fußgänger an

Attendorn (ots)

Am Dienstag hat sich gegen 11.50 Uhr ein Verkehrsunfall "Am kleinen Graben" in Attendorn zwischen einem 68-jährigen Fußgänger und einer 25-jährigen Skoda-Fahrerin ereignet, bei dem der 68-Jährige verletzt wurde. Die Autofahrerin übersah diesen beim rückwärtigen Ausparken aus einer Parklücke. Es kam zum Zusammenstoß. Der 68-Jährige wurde durch die Unfallverursacherin in ein nahegelegenes Krankenhaus Attendorn gebracht, welches er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

