Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Glandorf - Dachstuhl nach Blitzeinschlag in Brand geraten

Glandorf (ots)

Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen an der Hauptstraße geriet am Samstagnachmittag ein leerstehendes Stallgebäude durch einen Blitzeinschlag in Brand. Die Bewohner des Hofes hörten gegen 15.40 Uhr einen lauten Knall und bemerkten unmittelbar darauf, dass das Dach in Flammen stand. Die Freiwilligen Feuerwehren Schwege, Glandorf, Kattenvenne und Lengerich waren mit ca. 90 Einsatzkräften vor Ort, um den Brand zu bekämpfen. Personen wurden nicht verletzt. Die Hauptstraße musste für die Dauer der Löscharbeiten zeitweise gesperrt werden.

