Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf - Motorradfahrer nach Unfall in Wersche schwer verletzt

Bissendorf (ots)

Zwei Motorradfahrer waren am Sonntagmorgen auf dem Linner Weg in Richtung Mindener Straße unterwegs. Als sie gegen 10 Uhr zwei Fußgänger mit großem Abstand überholen wollten, übersah der zweite Kradfahrer den entgegenkommenden BMW X3 einer 49 Jahre alten Frau. Der 50-Jährige prallte frontal mit dem Auto zusammen und zog sich schwere, jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Die Autofahrerin und ihr 6 Jahre altes Kind blieben unverletzt. Ein Rettungswagen brachte den Motorradfahrer in ein Krankenhaus. Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

