Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Georgsmarienhütte (ots)

Unbekannte beschädigten am Samstag zwischen Mitternacht und 08 Uhr einen grauen Ford Fiesta und entfernten sich, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Der Kleinwagen stand in der Straße Erbkotten, als der oder die Flüchtige gegen die Fahrertür stieß und einen Schaden von geschätzten 2000 Euro verursachte. Die Polizei in Georgsmarienhütte bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 05401/879500 zu melden.

