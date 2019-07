Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Nissan auf Parkplatz beschädigt - Verursacher flüchtet

Osnabrück (ots)

In der Straße Zum Flugplatz ereignete sich am Freitagmorgen eine Unfallflucht. Die Fahrerin eines schwarzen Nissan Qashqai hatte ihr Auto gegen 11 Uhr unbeschädigt auf dem Parkplatz des dortigen Tierheimes abgestellt. In der Zeit bis 11.40 Uhr stieß ein Unbekannter, der vermutlich mit einem größeren Fahrzeug unterwegs war, gegen den Kompaktklasse-Wagen und entfernte sich anschließend, ohne sich um den angerichteten Schaden von ca. 2100 Euro zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, aber auch den Verursacher, sich zu melden. Telefon 0541/327-2215.

