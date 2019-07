Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: Zeugin eines Diebstahls gesucht

Belm (ots)

Die Belmer Polizei sucht derzeit nach einer unbekannten Frau, die am Mittwoch im Netto Markt an der B51 vermutlich Zeugin eines Ladendiebstahls geworden ist. Zwei unbekannte Männer griffen am späten Nachmittag beim Bezahlen ihrer Waren plötzlich in die Kasse und flüchteten mit dem Bargeld aus dem Markt. Die unbekannte Frau stand zum Zeitpunkt der Tat mit zwei Kindern hinter den beiden Männern und müsste den Diebstahl mitbekommen haben. Die mutmaßliche Zeugin wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 05406-807790 zu melden.

