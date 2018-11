POL-PDLU: Frankenthal: Taschendieb entwendet Geldbeutel

Frankenthal (ots) - Am 17.11.2018, gegen 14:00 Uhr, entwendet in der Wormser Straße, im dortigen DM- Markt, ein bislang unbekannter Täter unbemerkt einen Geldbeutel aus der Handtasche einer 33- Jährigen mit 280,-EUR Bargeld. Kurze Zeit später findet die Geschädigte ihren Geldbeutel in einem Gebüsch auf dem davorgelegenen Parkplatz ohne ihren Führerschein und Bargeld wieder. Hinweise auf den Täter liegen nicht vor. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

