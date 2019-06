POL-PDNR: Niederfischbach - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Ein 84-Jähriger Fahrradfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Niederfischbach schwer verletzt. Ein 55-Jähriger beabsichtigte mit seinem Pkw von dem Parkplatz eines Einkaufmarktes nach rechts in die Konrad-Adenauer-Straße einzubiegen. Beim Einbiegen übersah er den 84-Jährigen, welcher mit seinem Pedelec den parallel zur Konrad-Adenauer-Straße verlaufenden Radweg befuhr. Durch die Kollision kam der Fahrradfahrer zu Fall und wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Er wurde zur Behandlung stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt.

