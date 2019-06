Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Niederfischbach - Verkehrsunfall, Geschädigter gesucht

Niederfischhbach (ots)

Ein 87-Jähriger befuhr am Dienstagvormittag, gegen 11:15 Uhr, die Konrad-Adenauer-Straße aus Richtung Fischbacher Hütte kommend in Richtung Marktplatz. In Höhe der Hausnummer 72 kollidierte er mit seinem rechten Außenspiegel mit dem Außenspiegel eines geparkten Pkw. Bei der nächsten Gelegenheit wendete der 87-Jährige und kehrte an die Unfallstelle zurück. In der kurzen Zeitspanne hatte sich der Geschädigte bereits von der Unfallstelle entfernt. Nähere Angaben zu dem mutmaßlich beschädigten Pkw konnte der Verursacher nicht machen. Der Geschädigte kann sich unter 02741/9260 bei der Polizei in Betzdorf melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741/9260

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell