Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (349/2019) Nachtragsmeldung zum Lkw-Brand - Nordfahrbahn bleibt bis etwa 14 Uhr gesperrt

Göttingen (ots)

KALFELD (mri) - Die Bergungsfahrzeuge sind zwischenzeitlich vor Ort, die erforderlichen Arbeiten werden durchgeführt. Nach vorläufiger Bewertung dürften die Tätigkeiten noch etwa bis 14 Uhr andauern. Bis dahin wird der Verkehr weiter an der AS Northeim-Nord abgeleitet.

Der komplette im gesperrten Streckenabschnitt aufgelaufene Verkehr wurde ab 10:35 Uhr bis 11:05 Uhr über einen Fahrstreifen an der Brandstelle vorbeigeleitet.

Zum Sachverhalt: Der 68-jährige Fahrer (aus Goslar) eines Sattelzuges (Zugmaschine mit Muldenkipper, Halter aus Bad Harzburg) befuhr zur Meldezeit (09:14 Uhr) die A 7 in Nordrichtung. Etwa in Höhe des aktuell gesperrten Parkplatzes Bierberg-Ostseite platzte der rechte Vorderreifen der Sattelzugmaschine. Dem Fahrer gelang es, den Sattelzug bis zur etwa 200 m entfernten Nothaltebucht weiterzufahren und dort abzustellen.

Nach dem Abstellen stellte der Fahrer fest, dass der vordere rechte Reifen bereits Feuer gefangen hatte. Löschversuche schlugen fehl; das Feuer griff schnell auf die Fahrerkabine über, die dann komplett ausbrannte.

Der Sachschaden wird auf etwa 100.000 EUR geschätzt.

Eingesetzt waren 46 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Kalefeld, Echte, Bad Gandersheim und Northeim. Weitere Kräfte aus Seesen und Bad Gandersheim waren bereits auf der Anfahrt, konnten aber vorzeitig entlassen werden.

Darüber hinaus war die Via Niedersachsen an der Unfallstelle und zur Ableitung des Verkehrs an den Anschluss-Stellen Northeim-Nord und Seesen im Einsatz.

