Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde - Zeugen nach Verdacht der Brandstiftung gesucht

Bad Rothenfelde (ots)

In der Lindenallee brannte am Samstagmittag ein Baumstumpf. Ein Zeuge bemerkte die Flammen gegen 12.25 Uhr. Er alarmierte die Polizei und die Feuerwehr, die den Brand zügig löschen konnten. Dabei wurde festgestellt, dass neben dem Baumstumpf auch Teile des Pfades, bis hin zu einer nahegelegenen Sitzmöglichkeit, durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die Polizei in Georgsmarienhütte ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung und bittet Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05401/879500 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell