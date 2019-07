Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Krummer Timpen, Brand einer Garage

Coesfeld (ots)

Am 30.06.19, 00:28 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem Garagenbrand. In der Garage befand sich zu diesem Zeitpunkt u.a. ein Motorrad, welches durch den Brand zerstört wurde. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Die Brandstelle wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

