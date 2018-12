POL-PDLU: (Hochdorf-Assenheim) Diebstahl aus Fahrzeug, Hausfriedensbruch

Hochdorf-Assenheim (ots) - Am 09.12.2018, 06:30 Uhr, wurde in einem PKW, der in einem durch ein Hoftor abgetrennten Vorhof eines Grundstückes abgestellt war, eine unbekannte Personen festgestellt. Als der Bewohner die Person erkannte, entfernte sich diese mit einem dunklen Opel Corsa. Eine Nachschau ergab, dass 50 Euro Bargeld aus dem Fahrzeug entwendet wurden. Die bislang unbekannte Person wurde wie folgt beschrieben: 30 bis 45 Jahre alt, kurzes meliertes Haar, dunkel gekleidet. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich unter der 06235 4950 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Schifferstadt in Verbindung zu setzen.

