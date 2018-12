POL-PDLU: Speyer - Missglückter Einparkversuch (21-0912) 09.12.2018, gegen 16:00 Uhr

Speyer (ots) - Beim Rückwärts Einparken beschädigte ein 30-jähriger LKW-Lenker mit seinem Fahrzeug einen bereits in der Lönneberga-Straße geparkten Lastkraftwagen an dessen Führerhaus. Bei der Unfallaufnahme konnte bei dem Unfallverursacher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein anschließender Alkohol-Test ergab schließlich einen Wert von 1,5 Promille. Da der Beschuldigte in Deutschland keinen Wohnsitz hat, wurde eine Sicherheitsleistung erhoben. Zudem wurde der Führerschein beschlagnahmt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 7.000 Euro.

