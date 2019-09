Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall in Welschen Ennest

Kirchhundem (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Montag gegen 7.15 Uhr auf der Kölner Straße in Welschen Ennest sind sowohl die 37-jährige Verursacherin als auch der 47-jährige Geschädigte verletzt worden. Der 47-Jährige befuhr die Straße in Richtung Rahrbach und verringerte seine Geschwindigkeit, um abzubiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr die 37-Jährige mit ihrem Corsa ungebremst auf den Citroen des 47-Jährigen. auf. Beide Unfallbeteiligten brachte ein Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt rund 8000 Euro.

