Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Streit in Imbiss eskaliert

Olpe (ots)

Am Montagabend gegen 20.20 Uhr hat die Leitstelle zunächst die Meldung erhalten, dass vor einer lokalen Imbissbude eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten unter dem Einsatz von Stich- und Schusswaffen stattfand. Beim Eintreffen der Beamten deuteten mehrere aufgeregte Zeugen auf ein besetztes Fahrzeug mit dem Hinweis, dass dort der Mann mit einer Waffe sitzen würde. Bei der anschließenden Durchsuchung stellten sie keine Waffen fest. Im Verlauf der Sachverhaltsklärung ergab sich, dass es zu einer Streitigkeit zwischen einem 56-jährigen Kunden und einem 45-jährigen Mitarbeiter des Imbisses gekommen sei. Der Kunde soll nach Zeugenangaben zuvor Essen in dem Imbiss bestellt und abgeholt haben. Danach sei er aufgebracht wieder gekommen und habe sich lautstark über fehlendes Besteck und Servietten beschwert. Dieser Konflikt verschärfte sich, sodass es sowohl zu Körperverletzungen als auch zu Bedrohungen gekommen sei. Die genauen Ermittlungen hierzu dauern noch an. Sowohl während der polizeilichen Maßnahmen als auch während des Streites filmten Zeugen das Geschehen.

