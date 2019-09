Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Ehrendenkmal mit Graffiti besprüht

Lennestadt (ots)

In der Zeit vom 25. bis 31.08.2019 haben derzeit unbekannte Täter ein sowjetisches Ehrendenkmal in Maumke mit Graffiti besprüht. Zudem beschädigten diese Teile des Zauns um die Anlage und zerstörten Grabschmuck an einer Gedächtnistafel. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

