Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Wer klaut Computer und Posaune und läßt alles liegen?

Xanten (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Freitag auf Samstag in den Computerraum einer Grundschule an der Heinrich-Lensing-Straße eingebrochen.

Sie schlugen eine Fensterscheibe ein und kamen so ins Gebäude. Dort durchsuchten sie die Räume und nahmen einige "Sachen" mit und verließen die Schule wahrscheinlich wieder durchs Fenster.

Im einem Gebüsch in direkter Nähe der Schule fand die Polizei einen Computer, einen Monitor, eine Tastatur und eine Posaune mit Tasche.

Warum die Täter die Sachen dort abgestellt haben und ob sie noch mehr aus dem Computerraum mitgenommen haben, ist noch unklar.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420.

