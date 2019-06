Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Borth - Auffahrunfall - Kradfahrer schwer verletzt

Rheinberg (ots)

Sonntag gegen 13:25 Uhr befuhr ein 52-jähriger Kradfahrer aus Dormagen und seine 48-jährige Lebensgefährtin die B 58 in Fahrtrichtung Wesel. An der Lichtzeichenanlage der Einmündung Weseler Straße / B58 bremste die 48-Jährige, da die Lichtzeichenanlage von Grün auf Gelb sprang. Der 52-Jährige bemerkte das zu spät und fuhr auf das Krad seiner Lebensgefährtin auf. Er stürzte und verletzte sich schwer. Die Frau verletzte sich leicht. Der Mann wurde zur stationären Behandlung dem Marien-Hospital in Wesel zugeführt. Lebensgefahr besteht nicht.

