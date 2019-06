Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - schwer verletzte Person nach Verkehrsunfall

Rheinberg (ots)

Am Samstag, den 08.06.2019, gegen 21:20 Uhr, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in Rheinberg auf der Xantener Straße (B 58, Umgehungsstraße Rheinberg). Ein 20-jähriger Mann aus Rheinberg befuhr mit seinem PKW die Xantener Straße, in Richtung Moers fahrend, und wollte nach links in die Abfahrt zum Kreisverkehr Rheinberger Straße abbiegen. Hierbei achtete er nicht auf einen 49-jährigen Mann, ebenfalls aus Rheinberg, der mit einem Kleinkraftrad in Richtung Xanten fuhr. In Höhe der Abfahrt kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der 49-jährige lebensgefährliche Verletzungen erlitt und mit einem Hubschrauber einem Krankenhaus in Düsseldorf zugeführt wurde. Beide Fahrzeuge wurden zur Unfallerforschung sichergestellt, für die Zeit der Unfallaufnahme wurde der Verkehr einspurig an der Örtlichkeit vorbeigeführt.

