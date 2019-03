Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfall in Herrenberg, Diebstahl und Sachbeschädigung in Sindelfingen

Ludwigsburg (ots)

Herrenberg: Rotlicht missachtet

Vermutlich wegen Missachtung einer roten Ampel kam es am Dienstagabend in der Tübinger Straße zu einem Unfall mit einem Leichtverletzten. Eine 75-Jährige war kurz nach 19:30 Uhr in einem Opel dort stadteinwärts unterwegs. An der Einmündung zur Marienstraße kam es zum Zusammenstoß mit dem Seat eines 21-Jährigen, der die Kreuzung queren wollte. Sein 17 Jahre alter Beifahrer wurde bei dem Aufprall verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Bislang ist unklar, wer bei roter Ampel in die Kreuzung einfuhr. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032/2708-0, in Verbindung zu setzen.

Sindelfingen: Für Farbschmierereien Sprühdosen geklaut

Mit zuvor gestohlenen Farbspraydosen haben wohl Schüler am Dienstag die Fußgängerunterführung an der Kreuzung der Pfarrwiesenallee und Leonberger Straße mit Farbe beschmiert. Die Dosen waren gegen Mittag aus einer Schule im Eichholz entwendet worden. Gegen 17:30 Uhr bemerkte dann ein aufmerksamer Zeuge in der Unterführung zwei Jungs, die dort sprayten. Sie flüchteten, als sie ihn entdeckten. Vor Ort wurden mehrere der entwendeten Farbspraydosen entdeckt, die die hinzugerufene Polizei sicherstellte. Auch auf dem Basketballfeld und dem Spielplatz einer dortigen Schule konnten Farbkleckse sowie eine weitere der fehlenden Sprühdosen entdeckt werden. Die Höhe des angerichteten Sachschadens steht noch nicht fest. Die gestohlenen Farbsprühdosen sind von geringem Wert. Die Ermittlungen dauern an.

